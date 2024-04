A 15.ª edição do Madeira Island Ultra Trail (MIUT) vai ter um número recorde de 3.481 participantes, numa prova que foi hoje apresentada no Funchal e vai acontecer entre 27 e 28 de abril.

Sidónio Freitas, diretor da prova, destacou que o facto de estarem presentes “mais de 2.300 atletas estrangeiros, aos quais se juntam cerca de 4.000 acompanhantes”, torna o “MIUT um evento de sucesso e com renome à escala mundial”.

Ao todo, são esperados mais de 7.000 visitantes, “com uma receita estimada para a região de mais de quatro milhões de euros em termos de retorno económico”, concluiu Sidónio Freitas.

Nas palavras de Eduardo Jesus, Secretário Regional do Turismo e Cultura, a “Madeira vive e sente o MIUT e transmite-o lá para fora”, num evento que é organizado pelo Clube de Montanha do Funchal (CMOF) e “integra toda a sociedade” na organização.

No que diz respeito à promoção da Madeira, Eduardo Jesus salientou que “vários participantes do MIUT são reconhecidos internacionalmente e por isso são ‘influencers’ desta modalidade”, tendo destacado que, “ao fim ao cabo, de uma forma gratuita, estão a divulgar e a promover toda uma região.”

Entre os participantes, 1.051 corredores vão competir na prova ‘rainha’, que percorre a ilha de uma ponta à outra, no sentido noroeste-sudeste, num total de 115 quilómetros, com os restantes atletas integrados nas distâncias de 85, 60, 42 e 16 quilómetros.

Este ano, a corrida de 115 quilómetros faz parte, pela primeira vez, do novo circuito mundial de trail-running, o World Trail Majors, do qual o CMOF é sócio-fundador, sendo que a organização espera receber mais de 80 atletas de elite, num evento que terá um total de 58 nacionalidades, com França a ser o país mais representado, com 1.192 participantes, seguido por Portugal, com 1.003 corredores inscritos.