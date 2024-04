Miguel Nunes vence Rali da Calheta

O piloto da Lotes Team, Miguel Nunes, venceu o Rali da Calheta, depois da disputa da décima e última classificativa, ‘Estrela da Calheta 2’, onde fez o tempo de 5:37,5.

João Silva foi porém o mais rápido nesta última classificativa, com o tempo de 5:37,2. Contas feitas, Miguel Nunes terminou no topo, com 18,2 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, João Silva.

O madeirense dominou a prova, onde venceu 8 das 10 classificativas, confirmando assim o triunfo na prova, conquistando a segunda vitória em dois ralis disputados na temporada até ao momento.