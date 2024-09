Bom dia!

Piloto madeirense sagrou-se pentacampeão nacional de karting e com apenas 14 anos venceu a categoria rainha, a X30 Sénior. Ao JM, identifica Lando Norris como ídolo e sonha estar um dia onde o piloto compete, na Fórmula 1.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda as contas do título que começam a apertar. A penúltima etapa do regional, o Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, vai para a estrada no sábado e poderá ajudar a definir as contas do título.

Destaque também para 146 certificados que reconhecem mérito. O Governo Regional assinalou os feitos de diversos agentes desportivos na época de 2023/24.

Já no futebol, vitórias valem descanso extra no Nacional. Caso vencessem o SC Braga, os alvinegros gozariam mais um dia de repouso. Com a derrota, o plantel alvinegro voltou logo ao trabalho no domingo.

Já no Marítimo, Luís Miguel Rosa critica dupla folga. O representante dos adeptos verde-rubros é da opinião que os jogadores estão mal fisicamente e que os dois dias de folga não fazem sentido.

