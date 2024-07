A nadadora de águas livres Mayra Santos disse ontem à noite que nada a “vai atrapalhar” de se tornar na primeira a nadar o percurso, de ida e volta, entre a Madeira e a ilha da Deserta Grande.

A atleta luso-brasileira partiu do Cais de Santa Cruz, na ilha da Madeira, às 00:00 de terça-feira, rumo à Deserta Grande, num trajeto de ida e volta, com o objetivo de ser a primeira pessoa a cumprir a distância, que ronda os 60 quilómetros.

Com previsão de terminar a prova em 20 horas, Mayra Santos admitiu, momentos antes da partida, em declarações à agência Lusa, que esta “não é a maior distância” que já cumpriu na carreira, uma vez que já completou a dupla volta a Manhattan, nos Estados Unidos, com cerca de 100 quilómetros, mas enfatizou que há novos desafios por superar.

“Existem fortes correntes no mar”, explicou a atleta natural de Minas Gerais, no Brasil, que salientou também os perigos de nadar de madrugada, com risco de “chuva e vento”, algo que pode atrapalhar a busca pelo melhor tempo.

Com um grupo de apoio de “cerca de 10 pessoas”, Mayra Santos vai contar, durante todo o percurso, com o apoio permanente de duas embarcações, além de uma equipa de salvadores náuticos, com o objetivo de tornar o processo seguro e o “mais fácil possível”, explicou.

“A alimentação será à base de banana e bebidas energéticas”, revelou a nadadora, para depois dizer que tinha previsto parar na ilha da Deserta Grande para comer, mas tal já não irá acontecer, sendo seu desejo regressar ao ponto de partida, no Cais de Santa Cruz, “o mais rápido possível”.

A viver na Madeira há 20 anos, a nadadora, de 44 anos, tem conseguido reunir uma vasta comunidade de apoio, que fez questão de marcar presença no centro de Santa Cruz, na ilha da Madeira, para a incentivar, tendo a atleta manifestado o desejo de, após tantas horas dentro de água, “ser recebida e comemorar” com todos os familiares e amigos.

Depois de concluída esta prova, que além da vertente competitiva, tem como mote proteger e valorizar os oceanos, Mayra Santos vai embarcar para a região de El Calafate, na Patagónia, no extremo sul da Argentina, onde irá representar Portugal no Mundial de natação no gelo, que decorre entre 12 e 18 de agosto.