Antigo médio alvinegro continua sem clube a dez dias do fecho do mercado. Verde-rubros valorizam potencial do futebolista bósnio, mas sabe o JM que o interesse manifestado não ultrapassará os limites orçamentais determinados.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional em silêncio, mas com queixas do árbitro. Tiago Margarido impõe silêncio absoluto e centra o foco do plantel no jogo em Arouca. Direção sinaliza erros de arbitragem no jogo com o Sporting.

Saiba ainda que Clube Escola ‘O Liceu’ projeta futuro ambicioso. O coordenador Filipe Neto quer que todas as equipas atinjam as divisões de honra.

Quanto à vela, Ricardo Correia recupera de azares no Mundial.

