Mais um troféu para o Museu CR7

Cristiano Ronaldo recebeu esta tarde, no Mónaco, o Prémio Especial da UEFA, pelo facto de ainda ser o recordista de golos marcados na Liga dos Campeões (140 golos em 183 jogos).

“A Liga dos Campeões significa muito no futebol. Os recordes falam por si, mas o prazer em jogar a competição.... Os jogadores ouvem a música e ligam outro modo. Marquei muitos golos, fiz muitos jogos. É muito bom estar aqui. O futebol, e nós próprios, a nossa vida é feita de memórias. E eu tenho memórias muito boas. Nunca sabemos o que vai acontecer, mas veremos o que o futuro nos traz”, afirmou o futebolista do Al Nassr, antes do sorteio da Champions 2024/25.

Instado a escolher a final favorita de Liga dos Campeões que disputou, o madeirense destacou a primeira da sua carreira, em 2008, ao serviço do Manchester United, e a de 2014, a primeira com a camisola do Real Madrid.

Quanto ao trófeu entregue pelo presidente da UEFA, Cristiano Ronaldo referiu que o mesmo irá ser exposto no Museu CR7, na Madeira.