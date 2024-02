Liga turca: Pendikspor oficializa saída de Ivo Vieira

Ivo Vieira já não é treinador do Pendikspor, emblema da I Liga turca de futebol que contratou o técnico madeirense perto do final de outubro do ano passado.

O técnico natural de Machico iniciou a aventura no principal escalão da Turquia no penúltimo lugar, com quatro pontos, tendo a equipa de Pendik chegado a respirar acima da linha de água em algumas ocasiões.

Mas quando estão disputados 27 jornadas, o Pendikspor voltou a posicionar-se no penúltimo posto, somando 27 pontos, menos dois pontos que o Hatayspor, que segue 16.º lugar, que garante a manutenção.

O anúncio da rescisão foi oficializado há momentos, num comunicado publicado nas redes sociais do clube.