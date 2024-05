Após Carlos André Gomes ter afirmado que “o maior apoio que o Marítimo necessita é que a Câmara do Funchal viabilize a licença de utilização do estádio e não ande aqui a complicar a vida do clube”, o vereador João Rodrigues assume posição diferente. Diz o autarca que se o Estádio não está licenciado deve-se ao clube, que ainda não enviou toda a documentação necessária.

Este é o tema que faz a manchete do suplemento desportivo do JM, onde em destaque está também o arranque do Biosfera Roller Skate, no Faial. O evento junta 203 atletas de 12 países com os madeirenses a dominar em termos de resultados. Hoje, há mais emoções no mesmo local.

E no futebol, Cristiano Ronaldo quer evitar a ‘dobradinha’ de Jorge Jesus. O Al Nassr, onde milita o madeirense, tentará hoje derrotar o Al Hilal, do técnico português, em jogo a valer a conquista da Taça do Rei.