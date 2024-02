Bom dia!

A atleta do Jardim da Serra, Joana Soares, terminou no 2.º lugar do 13.º Snowrunning Sierra Nevada, em Granada, no sul de Espanha. Seis dos madeirenses que participaram na prova qualificaram-se para o Mundial que se realiza nos Alpes, em Itália, entre 8 e 9 de março.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. Grandes avisados para os perigos secundários na Taça de Portugal. Sérgio Conceição e Rúben Amorim elogiam a qualidade de Santa Clara e União de Leiria e estão à espera de dificuldades.

Por cá, e no Nacional, José Gomes realça desgaste de uma viagem em vão e, no Marítimo, Guirassy diz estar imune à pressão da subida.

Conheça ainda a Inês Brazão, que aumentou a família com o andebol. Jovem atleta do São Roque sublinha os valores da modalidade e lamenta a falta de condições de treino na Região.