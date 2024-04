II Liga: Nacional vence Benfica B e segue na luta pela subida direta

O Nacional venceu hoje o Benfica B por 3-1, em jogo da 30.ª jornada da II Liga de futebol disputado no Estádio da Madeira, na Choupana, resultado permitu aos alvinegros manterem uma distância de cinco pontos face ao Marítimo e seguirem firmes na luta pela subida direta.

A formação alvinegra fechou a primeira parte claramente por cima do jogo.

O segundo tento nacionalista, que fixou o resultado ao intervalo, chegou em cima dos 45’, com Carlos Daniel a assistir para a finalização de Gustavo Silva.

No segundo tempo, bastaram pouco menos de cinco minutos para as bancadas festejarem mais um golo alvinegro! Chucho Ramírez recebeu uma bola de Witi com espaço na ala esquerda, passou por defesa e fuzilou o guardião das águias para o 3-0, aos 49 minutos.