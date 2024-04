II Liga: Nacional vence AVS e está mais perto do 2.º lugar

Em jogo da 28.ª jornada da II Liga, o Nacional venceu esta tarde o AVS, por 2-1, e está agora a apenas um ponto do 2.º lugar.

No Estádio da Madeira, o ex-alvinegro Nené, aos 16’, colocou o AVS em vantagem, não celebrando o golo. Todavia, três minutos volvidos, Gustavo Silva restabeleceu ao igualdade e Vladan Danilovic, aos 30’, na conversão de uma grande penalidade, operou a cambalhota no marcador, selando o resultado que ser viria a verificar ao final dos 90’.

O Nacional mantém-se no 3.º posto, agora com 55 pontos, menos um que o 2.º classificado+ AVS. Com menos um jogo, o Santa Clara lidera com 59 e o Marítimo é 4.º com 49.

Onze titular do Nacional: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vitor, Ulisses Wilson, José Gomes, Vladan Danilovic (André Alexandre Sousa, 85’), Luís Esteves (Jordi Pola, 90’+3), Carlos Daniel (Sérgio Marakis, 85’), Witi Quembo (Dudu Teodora, 75’), Gustavo Silva (Rúben Macedo, 75’) e Chucho Ramírez.

Onze titular do AVS: Trigueira, Anthony, Clayton, Zé Ricardo (Idrissa Dioh, 86’), Gustavo, Luís Silva (Yair Mena, 86’), Benny, Stênio (Akinsola, 66’), Mercado e Nené (Talles Wander, 81’).