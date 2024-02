II Liga: Nacional joga com Leixões na quarta-feira pelas 20h15

A Liga Portugal informa que a partida da próxima quarta-feira entre Nacional e o Leixões, duelo em atraso da 20.ª jornada da II Liga, sofreu uma alteração de horário.

Inicialmente o desafio, que será disputado no Estádio do Mar, em Matosinhos, estava marcada para as 18h00, todavia o início do mesmo foi reagendado para as 20h15. O encontro terá transmissão televisiva através da Sport TV 1.

Recorde-se que o duelo entre alvinegros e bebés do mar, no dia 4 de fevereiro, foi adiado devido à falta de policiamento suficiente.

O Nacional é atualmente 3.º classificado com 43 pontos, já o Leixões está no 16.º e antepenúltimo lugar com 22 pontos.