II Liga: Nacional deixa-se empatar com Leixões nos descontos

Em jogo em atraso da 20.ª jornada da II Liga, o Nacional empatou esta noite com o Leixões, a uma bola, em jogo disputado no Estádio do Mar.

O golo alvinegro foi apontado de cabeça por José Gomes, numa jogada que o próprio iniciou, após cruzamento de João Aurélio, aos 66’. Jó o tento do empate aconteceu aos 90’+2, por intermédio de Léo Bolgado, de cabeça após pontapé de canto.

Onze do Nacional: Lucas França; João Aurélio, Paulo Vitor, Ulisses Wilson e José Gomes; Vladan Danilovic, Luís Esteves (André Alexandre Sousa, 67’ e Carlos Daniel; Gustavo Silva (Rúben Macedo, 85’, Witi Quembo e Chucho Ramírez (Dudu Teodora, 67’).

Com este empate o Nacional mantém-se na 3.ª, agora com 44 pontos, menos cinco que o AVS e menos oito que o Santa Clara. Já o Leixões é 16.º e antepenúltimo classificado, ocupando a posição de play-off de manutenção, com 23 pontos.