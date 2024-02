II Liga: Capitão João Aurélio regressa ao onze nacionalista

Face ao último jogo, o capitão João Aurélio é a única novidade no onze titular do Nacional para a partida deste sábado frente ao Penafiel. O lateral direito, recorde-se, cumpriu castigo no duelo do último domingo em Santa Maria da Feira, tendo sido rendido por Diga Almeida.

O pontapé de saída deste encontro da 23.ª jornada acontece pelas 15h30, no Estádio da Madeira.



O treinador nacionalista Tiago Margarido escalou o seguinte onze: Lucas França; João Aurélio, Paulo Vitor, Ulisses Wilson e José Gomes; Vladan Danilovic, Luís Esteves e Carlos Daniel; Gustavo Silva, Chucho Ramírez e Witi Quembo.



No banco de suplentes alvinegro: Rui Encarnação, Diga Almeida, Jordi Pola, André Martins Sousa, Sérgio Marakis, André Alexandre Sousa, Jota, Rúben Macedo e Dudu Teodora



No lado dos penafidelenses, o técnico Hélder Cristóvão apostou no onze que se segue: Pedro Silva; João Miguel, Rúben e Diogo Brito; Maga, Reko, João Oliveira, Filipe Cardoso e João Silva; Adílio Santos e Hugo Firmino.



Com menos um desafio disputado, o Nacional é 4.º classificado com 40 pontos. Já o Penafeil está no 13.º lugar com 25 pontos.