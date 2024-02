II Liga: AVS vence Vilaverdense e reforça 2.º lugar

O AVS venceu hoje o Länk Vilaverdense por 3-2, em jogo da 22.ª jornada da II Liga, disputado em Coimbra, que teve um final empolgante, após os minhotos terem anulado uma desvantagem de dois golos.

Os tentos da formação da Vila das Aves foram apontados por Nenê (11 e 25 minutos) e Stênio (90+2), e pela equipa do distrito de Braga marcaram Gonçalo Teixeira (53) e André Soares (89), este último de grande penalidade.

O AVS consolidou a segunda posição na II Liga, com 46 pontos, a três do líder Santa Clara e com mais seis que Marítimo e Nacional (menos um jogo). Já o Länk Vilaverdense mantém-se no 17.º e penúltimo lugar do campeonato, com 17 pontos.