I Liga: Sporting vence Moreirense e iguala Benfica no topo

Na partida que encerrou a 22.ª jornada da I Liga, o Sporting foi até Moreira de Cónegos vencer o Moreirense por 2-0.

Com menos um jogo disputado, os verde-e-brancos igualam assim o Benfica no topo da classificação, com 55 pontos.

Os golos foram apontados ainda numa fase precoce do encontro, por intermédio de Hidemasa Morita, aos 3’, e Pedro Gonçalves, aos 23’.