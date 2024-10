Bom dia!

O FC Porto encerrou a ronda 9 da I Liga com uma goleada (5-0) no recinto do AVS. Samu, com um hat-trick, voltou a ser decisivo.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Taça da Liga. Tiago Margarido quer travar o Sporting. Técnico promete equipa mais bem “preparada”, após a goleada sofrida frente ao Sporting. O desafio tem início às 20h15.

Saiba ainda que Rodri foi eleito o melhor futebolista do mundo e que no Marítimo China ganha fôlego nas primeiras opções.

Madeirenses arrasadores na Taça de Portugal de patinagem no gelo é outro assunto de relevo numa edição que destaca ainda o Galomar que continua no topo do país em squash.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!