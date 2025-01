I Liga: Nacional com duas novidades no onze em Alvalade

O Nacional visita o Sporting esta noite, a partir das 20h30, em desafio relativo à 19.ª ronda da I Liga.



Face ao último encontro do Nacional, vitória sobre o AVS na Choupana, o técnico alvinegro promove duas alterações no onze titular.



Para os lugares do castigado Djibril Soumaré e Daniel Penha, entraram Mathueus Dias e Chiheb Laabidi.

Onze do Nacional: Lucas França, Gustavo Garcia, Ulisses Wilson, José Vítor, José Gomes, Matheus Dias, Laabidi, Bruno Costa, Luís Esteves; Dudu e Isaac Tomich.

No banco de suplentes do Nacional: Rui Encarnação, João Aurélio, Léo Santos, Daniel Penha, André Sousa, Arvin Appiah, Joel Tagueu, Rúben Macedo e Paulinho Bóia.

Onze do Sporting: Rui Silva, Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Daniel Bragança, Francisco Trincão, Viktor Gyökeres e Geovany Quenda.

No banco de suplentes do Sporting: Franco Israel, Ricardo Esgaio, Zeno Debast, Matheus Reis, Alexandre Brito, João Simões, Geny Catamo, Mauro Couto e Conrad Harder.

O Nacional ocupa o 14.º lugar, com 19 pontos, e o Sporting o 1.º posto, com 44.