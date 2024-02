I Liga: FC Porto cede empate com Gil Vicente com golo sofrido nos descontos

O FC Porto empatou este domingo com o Gil Vicente, em Barcelos, a uma bola, em jogo relativo à 23.ª jornada da I Liga.

Os portistas adiantaram-se no marcador aos 55’ com um golo de Evanilson, mas sofreriam o golo do empate nos descontos, aos 90’+4, por intermédio de Thomás Luciano.

Com este resultado o FC Porto soma agora 49 pontos, a nove do líder Benfica. Já o Gil Vicente está no 10.º lugar com 26 pontos.