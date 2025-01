Gala da AMAK premiou vencedores de 2024 na despedida de António Abel Ferreira

A Associação Madeirense de Automobilismo e Karting (AMAK) realizou hoje a sua tradicional gala de vencedores, relativa a 2024, num ambiente de confraternização mas também de despedida, uma vez que o presidente da associação, António Abel Ferreira, confirmou que não irá candidatar-se a um novo mandato.

O evento, que decorreu no auditório da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, no Funchal, juntou praticamente todos os grandes protagonistas dos troféus regionais de Rampas, do Madeira Historic Rally, do DRIFT e de Karting.

Pequenos e graúdos subiram ao palco para a receber os respectivos troféus, mas antes, os ‘holofotes’ estiveram apontados em António Abel Ferreira, por força dos muitos elogios de que foi alvo na sessão de discursos, em jeito de recordação do trabalho que desenvolveu nos últimos anos no comando da AMAK.