Futsal/Mundial: Venezuela elimina Espanha nos oitavos de final

A seleção espanhola, campeã do Mundo em 2000 e 2004, foi hoje surpreendida e eliminada pela Venezuela nos oitavos de final do campeonato do Mundo masculino de futsal, sendo derrotada por 2-1 em Andijan, Uzbequistão.

Um golo de baliza a baliza de Villalobos, aos 13 minutos, abriu o marcador para a equipa ‘vinotinto’, enquanto a ‘roja’ empatou já na segunda parte, por Raúl Gómez, aos 24 minutos.

A pouco mais de um minuto do final, Victor Carreño fez o 2-1 final e qualificou a Venezuela para os quartos de final da competição pela primeira vez, fase em que vão defrontar a Ucrânia.

Sete vezes campeã da Europa, a última delas em 2016, a formação espanhola não conseguiu repetir a prestação dos últimos dois Mundiais, em que caiu nos quartos de final, sofrendo hoje uma das maiores surpresas da história da competição.

Ainda hoje, Paraguai e Afeganistão disputam uma vaga na próxima fase do Mundial, a decorrer no Uzbequistão.