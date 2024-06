Portugal estreia-se, esta noite, na fase final do Europeu 2024 frente à República Checa e vários técnicos do futebol regional ouvidos pelo JM acreditam num final feliz.

Roberto Martínez assegura que a seleção está “preparada, mas ainda não no máximo nível”. Rúben Dias pede capacidade para lidar com as adversidades Selecionador checo promete equipa com “coragem”.

Naturalmente que a seleção nacional faz manchete na capa desportiva do JM de hoje. O primeiro jogo é logo à noite. Mais concretamente às 20 horas. O jogo da Turquia-Geórgia pode ser acompanhado a partir das 17 horas.

Quanto aos jogos de ontem, refira-se que os eslovacos protagonizaram a primeira surpresa. Bélgica-Eslováquia: 0-1. Os romenos entraram a acelerar. Roménia-Ucrânia: 3-0.

Os gauleses foram obrigados a transpirar. Áustria-França: 0-2.

Ainda no que diz respeito ao futebol, saiba que o treino de guarda-redes é tema de debate na Universidade. No Nacional, Rui Alves quer contrato-programa mesmo com o GR em gestão.

Depois de ser reeleito presidente do Nacional com 84% dos votos, o dirigente pediu “responsabilidade política para além do umbiguismo partidário”. Este outro assunto para conferir no espaço desportivo do nosso matutino de hoje.