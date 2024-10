Bom dia!

O Benfica sofreu ontem a primeira derrota na edição 2024/2025 da Liga dos Campeões - e a primeira da ‘era’ Bruno Lage -, ao perder por 3-1 na receção aos neerlandeses do Feyenoord, num encontro marcado por lapsos na defensiva ‘encarnada’.

A Capa desportiva do seu Jornal destaca ainda outros embates. Vítor Bruno rejeita favoritismo portista. O FC Porto recebe esta noite (20h00) o Hoffenheim, pressionado pela escassez de pontos na prova. Já o Braga viu o ponto fugir no fim. Derrota caseira (1-2) diante do Bodo Glimt complica contas arsenalistas.

No Nacional, Zé Vítor era talento seguro à espera de afirmação e no Marítimo Rui Duarte volta a apostar num esquema de 4x3x3.

Saiba ainda que no andebol verde-rubros vencem e ‘apanham’ Benfica no 3.º lugar.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!