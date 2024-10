Bom dia!

A prova que une a sustentabilidade ambiental ao desporto automóvel inicia-se hoje. Três dezenas de veículos elétricos irão percorrer a Calheta, Funchal e Machico este fim de semana, lutando pelas categorias de regularidade e eficiência energética.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a canoagem. Bernardo é vice-campeão do mundo. Canoísta do Clube Naval da Calheta terminou no segundo lugar do pódio em sub-23. Na geral, o alemão Harbrecht e a sul-africana Michelle Burn sagraram-se campeões do mundo.

Quanto ao andebol, Madeira SAD em duelo europeu. As madeirenses defrontam hoje e amanhã a equipa grega do Anagennisi Artas, no Pavilhão do Funchal, na primeira e segunda mãos da ronda 2 da EHF European Cup.

Já no futebol, Silas procura sorrir nos Barreiros. O novo técnico persegue o primeiro triunfo ao serviço dos verde-rubros, recebendo hoje o FC Porto B.

Não perca ainda nesta edição um adeus. Daniel Guimarães: o ‘paredão’ para sempre. O ex-guarda-redes do Nacional morreu ontem, aos 37 anos, vítima de doença prolongada. Deixa o futebol português de luto.

