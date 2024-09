O Nacional, jogando na I Liga, e o Marítimo, na II Liga, terminaram as respetivas jornadas com um empate. Este é o destaque de hoje do JM Desporto.

O Nacional registou um nulo em Famalicão e conseguiu resgatar um ponto de um reduto difícil, num jogo equilibrado. Por sua vez, o Marítimo esteve a vencer e quase permitiu a reviravolta diante do Leiria, saindo do jogo com um ‘amargo de boca’.

Também na I Liga, FC Porto goleia Arouca no Dragão por 4.0.

Outro destaque vai para o atletismo: ‘Joana Soares e Eduardo Pestana ganham circuito regional’. Fechadas as contas do ‘Madeira a Correr’, os corredores do Jardim da Serra foram triunfadores absolutos.