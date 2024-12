O novo delegado da Assembleia-Geral da FPF assegura que o diferendo eleitoral com a direção da AFM está ultrapassado e espera, agora, que possam cooperar em “prol do futebol”. Ao JM, confirma ainda o apoio àcandidatura de Pedro Proença. Este é o principal destaque da capa do JM Desporto.

Em evidência também está o madeirense Tiago Berenguer, que ganhou medalha de bronze no Europeu Sub-19, um feito na história do badminton em Portugal.

No topo da página, o destaque vai para o Nacional e para as opções limitadas do treinador Tiago Margarido. Saiba qual tem sido a estratégia do ‘mister’ alvi-negro para contornar esta situação.

Também na I Liga de futebol, ‘Sporting procura nova vida com João Pereira’ e em andebol o JM assinala a tomada de posse, hoje, do novo presidente do Académico, Marco Freitas.