O Nacional perdeu com o Feirense por 2-1 e o jogo terminou com críticas à arbitragem. ‘Derrota e revolta’ é a abertura da capa do JM Desporto.

Na I Liga, ‘Benfica goleia o último’ é a chamada para a vitória do clube da Luz contra o Vizela, a equipa que está em último lugar no campeonato.

No futebol feminino, destaque para o triunfo das verde-rubras, na Liga BPI. A equipa madeirense venceu a formação do Torreense por 4-1. ‘Verde-rubras com triunfo claro’ é o título.

No plano internacional, ‘Ivo Vieira perde em casa’, o relato do jogo em que o Pendikspor foi derrotado pelo Trabzonspor e soma a segunda derrota seguida.