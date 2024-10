O diretor desportivo do Club Sport Marítimo, Danny Gomes, apresentou esta sexta-feira a demissão do cargo que ocupou desde novembro de 2023, aquando da tomada de posse dos órgãos sociais do clube, encabeçados por Carlos André Gomes.

Em conferência de imprensa no Estádio do Marítimo, Danny alicerçou o pedido de demissão em três pontos. No primeiro ponto, Danny responde aos “boatos postos a circular por perfis falsos na internet”.

Segundo o ex-futebolista, os mesmos são difamatórios.“Nunca me desentendi nem me insurgi contra as opções de nenhum treinador. São livres de fazerem as suas escolhas, depois cá estamos para os responsabilizar pelo sucesso ou insucesso das mesmas. O Danny, homem de família, dirigente do Marítimo ou antigo futebolista, tem princípios dos quais não abdica. E o civismo é um deles. Compreendo que quem constrói mentiras, tem o objetivo de atacar a instituição que defendo. Mas não o vão fazer às minhas custas”, reforçou, acrescentando que mantém “relações de amizade”, tanto com Silas, como com Fábio Pereira.

Em segundo lugar, Danny refere que precisa de tempo junto da sua família. “Hoje, mais do que nunca, sei que o tempo é sagrado. E tenho de aproveitá-lo, sem interrupções, junto dos meus”, explica, esclarecendo que o novo treinador será escolhido sem a sua influência.

Por fim, em terceiro lugar, Danny agradece por ter integrado o projeto, mostrando otimismo em relação ao futuro do clube. “Fico grato por ter integrado este projeto desportivo. Ao longo da minha carreira, conheci diversos dirigentes, alguns ao mais alto nível, e posso vos garantir que o Marítimo está bem servido, sabe o caminho que tem de percorrer e não procura atalhos que desvirtuem os compromissos e princípios estabelecidos e que foram sufragados pela esmagadora maioria dos sócios”, concluiu.