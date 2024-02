CS Madeira goleou Maiastars e lidera divisão de honra em andebol feminino

O CS Madeira não deu hipótese ao Maiastars, vencendo esta tarde folgadamente por um expressivo 31-19. Ao intervalo, as madeirenses estavam na frente do marcador por apenas dois golos, mas acabaram por cilindrar por 19-9 na segunda-parte.

Neste embate relativo à 14ª jornada da Divisão de Honra feminina, arbitrado pela dupla Vasco Valente/Marco Valente, disputado na escola Bartolomeu Perestrelo, no Funchal, Catarina Ascensão, com 6 golos, foi a melhor marcadora da formação insular, seguida de Francisca Henriques e Sara Sousa, ambas com cinco golos.

Com mais este triunfo, a equipa do CS Madeira lidera a classificação da divisão de honra, com 36 pontos. Na próxima jornada, a equipa da Madeira volta a jogar em casa, desta feita com O Beira douro, atual 7.º classificado.