O ‘astro’ madeirense Cristiano Ronaldo marcou no duelo diante do líder Al-Ittihad - o golo 916 na carreira -, mas não evitou a derrota do Al Nassr, que perdeu por 2-1.

O Al-Ittihad marcou primeiro, por Benzema, ao minuto 55, com o Al Nassr a empatar no imediato, com CR7 a estabelecer o empate ao minuto 57.

Porém, já nos descontos, Bergwijn marcou, aos 90+1’, estabelecendo o triunfo do líder.

O Al-Ittihad soma assim 36 pontos, no primeiro posto, enquanto o Al Nassr está na 4.º posição, com 25.