Carlos André Gomes reuniu-se com adepto que agrediu no passado domingo (com foto)

O presidente do CS Marítimo, Carlos André Gomes, reuniu-se com o adepto que agrediu, no passado domingo, aquando da chegada do plantel ao Aeroporto Internacional da Madeira..

Conforme avança o site oficial da equipa, ambos esclareceram e sanaram o infeliz episódio.

“Este momento permitiu recordar várias histórias gloriosas do emblema do Leão do Almirante Reis, em que ambos demonstraram uma vontade enorme de construir um futuro vencedor para o clube”, adita ainda o clube.

Recorde-se que o presidente maritimista deu uma chapada ao apoiante da equipa, depois de este ter dirigido várias críticas à equipa, após esta não ter conseguido assegurar o acesso ao play-off para a subida à I Liga, depois de um empate a duas bolas frente ao Académico de Viseu.