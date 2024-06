Bruno Xadas despede-se do Marítimo

Em final de contrato com o Marítimo, Bruno Xadas já não será futebolista dos verde-rubros em 2023/24.

Esta noite, o médio de 26 anos, publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo ao clube e afimando que, “entre conquistas e tropeções”, deu tudo pelo símbolo que envergava.

”Custa sempre na hora da despedida... Terminou a minha ligação com o Marítimo e a minha gratidão para com este clube será sempre muito grande! Nesta casa vivi momentos incríveis ao lado de companheiros de equipa que jamais esquecerei! Foi um trajeto intenso de muita aprendizagem e de muita amizade! Por entre conquistas e tropeções, fica o sentimento de que dei tudo por este símbolo e tenho muito orgulho em dizer que joguei neste clube! @csmaritimomadeira obrigado por tudo, agora estarei a torcer por vocês do lado de fora”, escreveu.

Bruno Xadas estreou-se no Marítimo em 2019/20, emprestado pelo SC Braga, tendo atuado no ano seguinte ao serviço dos belgas do Mouscron. Em 2021/22 regressou ao emblema madeirense, tendo sido um dos jogadores que se manteve na equipa após a descida à II Liga.

No conjunto das quatro épocas no Marítimo, Xadas fez 115 jogos e apontou 18 golos. A temporada 2024/25 foi aquela em que o médio teve mais finalizações certeiras, foram nove no total.