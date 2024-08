Bom dia!

O nadador alvinegro alcançou marcas assinaláveis nos 100 metros mariposa. Quebrou o recorde regional detido pelo olímpico Paulo Camacho e depois por Afonso Sequeira e conquistou ainda nova marca recorde em piscina de 25 metros. Em declarações ao JM, o atleta revela alegria e choque pelo feito. Vai agora ponderar continuar a modalidade e conciliar com o ensino superior.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda os Jogos Olímpicos. Iuri Leitão conquista medalha de prata. Campeão mundial em título perdeu apenas para Benjamin Thomas, o francês que tinha batido nos últimos Campeonatos do Mundo, ao somar 153 pontos, menos 11 do que o novo campeão olímpico.

Saiba ainda que Anzhony é inspiração para novos árbitros. Madeirense promovido à I Liga foi homenageado ontem, sendo apontado como uma referência para os mais novos.

Sporting abre I Liga é outro assunto de relevo. O campeão nacional recebe hoje o Rio Ave na jornada inaugural.

Quanto ao Nacional, Margarido procura consolidação na I Liga. Técnico alvinegro vinca que a sua equipa deseja manter-se no mais alto patamar.

Já no Marítimo, estreia para três reforços. O ‘onze’ base esta época deverá contar com três caras novas.

Saiba também que 15 equipas vão estar em São Vicente. O Super Trial agendado para 17 e 18 deste mês promete levar muita gente à costa norte para ver as ‘máquinas’.

