Bayer Leverkusen conquista Taça da Alemanha e consegue a ‘dobradinha’

O Bayer Leverkusen, o primeiro campão invicto da história da Liga alemã de futebol, no seu inédito êxito na competição, conquistou hoje a Taça da Alemanha, ao vencer o Kaiserslautern, da segunda divisão, por 1-0, em Berlim.

Cumprindo com o seu favoritismo, a equipa do espanhol Xabi Alonso assegurou uma inédita ‘dobradinha’, que ajudou a atenuar o desalento desta semana ter perdido a final da Liga Europa, ante os italianos da Atalanta, por 3-0, em Dublin.

Foi aos 16 minutos que o experiente médio suíço Granit Xhaka aproveitou uma bola solta fora da área para atirar para fora do alcance do guarda-redes, fazendo o único golo da partida.

Com 73% de posse de bola ao intervalo, o Leverkusen sofreu um revés aos 44 minutos, quando o defesa marfinense Odilon Kossounou foi expulso, por acumulação de cartões amarelos.

Apesar de ter um jogador a mais, o Kairserslautern, 13.º classificado da segunda divisão, nunca conseguiu pegar no jogo e empurrar o seu adversário, estando sempre mais perto de sofrer o segundo tento.

Este é o segundo triunfo do Bayer Leverkusen na Taça da Alemanha, depois do êxito em 1993, num historial que conta com três finais perdidas.

O Kaiserslautern também tem dois troféus, em 1990 e 1996, sendo que esta foi a sexta final perdida.

O Bayern Munique lidera com 20 triunfos, seguido do Werder Bremen, com seis, e do Schalke 04, com cinco.