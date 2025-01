A vitória do Benfica ontem frente ao Sporting domina a capa de hoje do Desporto.

Foram precisos 14 penáltis para encontrar o vencedor da Taça da Liga. Após o 1-1 no tempo regulamentar, os encarnados fizeram a festa quando Trubin parou o remate de Trincão.

Já no jogo Nacional vs Porto de hoje, Tiago Margarido assume partir à procura dos três pontos. O técnico quer que a equipa volte a entrar forte no jogo (15h30), como aconteceu a 3 de janeiro. Margarido ficava satisfeito com o empate, mas promete lutar pela vitória.

Enquanto isso, no Marítimo, o reforço do plantel começa a ganhar forma.

A capa destaca ainda o desempenho do Madeira SAD. O conjunto madeirense de andebol perdeu (33-34) frente ao Házená, na primeira mão dos oitavos de final da EHF European Cup.