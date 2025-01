Bom dia!

O novo treinador já passou pelo Sporting e é adjunto da seleção nacional de basquetebol. Nuno Manarte tem a missão de tirar o clube madeirense do último lugar da Liga e revela ao JM que o grupo tem potencial, mas quer implementar as suas ideias.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. Avançado Tiago Reis na porta de saída do Nacional. Já no Marítimo, gémeos Gomes espreitam oportunidades. Francisco e Bernardo poderão ter mais tempo de jogo do que tiveram com Rui Duarte, que pouco os utilizou.

Saiba ainda que United de Amorim vence com reviravolta e no Porto da Cruz veteranos aliam competição ao humor. A equipa conjuga os jogos com uma ‘revista semanal’ nas redes sociais, onde recorda os momentos competitivos com textos humorísticos.

Não perca ainda as emoções fortes de Afonso Sousa. Madeirense do Lusitano descreve o que sentiu após o golo em Braga.

