A Rampa do Paul, que encerra o campeonato regional de rampas 2024, será disputada por 53 equipas, adiantou hoje, em conferência de imprensa, Nelson Ferreira, diretor da prova organizada pela Seção de Desportos Motorizados do CD Nacional.

O responsável explicou que estavam previstas 54 equipas, mas “motivos pessoais” determinaram uma desistência.

A derradeira etapa do Troféu de Rampas da AMAK vai decidir o título de campeão absoluto. A lista de participantes pode ser consultada aqui.

No sábado, a primeira subida de reconhecimentos está agendada para as 08h20 e a segunda às 10h05. Este dia contempla depois quatro subidas oficiais (11h50, 13h40, 15h25 e 17h10). A entrega de prémios decorrerá pelas 20h30, no Pavilhão Gimnodesportivo dos Prazeres.

A distância total de cada PEC é de 6,80 km, sendo que a prova tem um total de 105,60 km.

As verificações técnicas irão decorrer na sexta-feiras, no Parque de Estacionamento do Mercado Abastecedor dos Prazeres – Calheta.