Conforme realça a organização em comunicado, este festival de folclore tem como principal objetivo “fomentar o intercâmbio musical, cultural e social, reunindo grupos de diferentes regiões de Portugal e do estrangeiro”. Para a edição deste ano, acrescenta, “o evento traz uma programação diversificada, com a participação de três grupos regionais, incluindo o grupo organizador, além de um grupo de Portugal Continental e um de Espanha.”

Organizado pelo Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula e Casa do Povo de Gaula, o evento, que já se tornou uma tradição desde sua criação em 2018, conta com o apoio de diversas instituições públicas e privadas.

A quinta edição do Festival Baila que Baila acontece no próximo dia 30 de agosto de 2024, a partir das 20h45, no Salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora da Luz, em Gaula.

Com entrada gratuita, o Baila que Baila promete ser uma noite “memorável para todos os amantes da cultura tradicional”. O espetáculo também será transmitido ao vivo pelo canal NAMINHATERRA TV, permitindo que o público de outras localidades possa acompanhar este momento único.

Manuel Sena, coordenador artístico do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula, destaca: “Além de proporcionar uma imersão na rica cultura de Gaula, conhecida como a terra da amora, esta será uma excelente oportunidade para assistir a um espetáculo multicultural de qualidade. O tema deste ano celebra os ‘adelos de Gaula’, antigos vendedores de tecidos que percorriam a freguesia de porta em porta.”

No palco, os espectadores poderão desfrutar dos bailes do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula, Grupo de Folclore do Porto da Cruz, Grupo de Folclore de Ponta do Sol, Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja, de Lisboa, e Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis, de Espanha. “O Festival Baila que Baila é mais do que um evento cultural; é uma celebração da tradição, da diversidade e da comunidade, reforçando o papel de Gaula como um ponto de encontro cultural na região.”, refere Manuel Sena.

Fundado em 16 de setembro de 1978, o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula celebra 45 anos de dedicação à preservação e divulgação das tradições culturais da região. Composto atualmente por cerca de 45 membros, o grupo continua a desempenhar um papel vital no cenário folclórico, tanto local quanto nacional.

Neste ano, para marcar sua participação no V Festival Baila que Baila e em outros encontros de folclore regionais, o grupo está a promover um intercâmbio cultural com dois grupos de folclore. Gaula recebeu 45 elementos do Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja e 38 da Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis, fortalecendo laços e enriquecendo as trocas culturais. “Em julho deste ano fomos a Espanha, marcando a nossa segunda saída internacional, e pretendemos nos deslocar a Azambuja em 2025 em mais um intercâmbio”, acrescenta o coordenador artístico.

Através dessas iniciativas, o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula reafirma seu “compromisso com a tradição, garantindo que o folclore continue vivo e vibrante para as futuras gerações.”