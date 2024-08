Exposição itinerante, de cariz solidário, foi inaugurada esta tarde, no Centro de Congressos do Porto Santo, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Nuno Baptista.

Coube ao artista Leandro Figueiredo apresentar os trabalhos, bem como as jovens artistas autoras de alguns dos quadros que compõem o projeto.

’Um Novo Florescer do Amor’ fica na ‘ilha dourada’ até ao próximo dia 14. De 16 a 25 desde mês, estará patente na Capela de Santo António, na Ponta do Sol; de 26 a 30, a exposição poderá ser visita no Funchal, Universidade da Madeira.

A última paragem será em Câmara de Lobos, no Museu de Imprensa da Madeira, com inauguração marcada para o dia 31 e um leilão de obras, no dia 4 de setembro, do qual parte das receitas reverterá a favor das jovens artistas e da Associação Grandes Azuis.

A licitação das obras irá ocorrer durante todo o mês, através de urnas físicas nos locais de exposição, onde cada visitante poderá licitar um valor para as obras, via formulário de preenchimento manual, e depósito nas urnas.

Também será possível licitar as obras através de formulário on-line para aqueles que não estiverem presentes nas exposições. As obras que não sejam licitadas durante o mês de agosto via urnas e formulário on-line, serão licitadas no dia 4 de setembro, a partir das 19h30.

Esta iniciativa resulta de uma parceira entre a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos, a Galeria Lourdes e a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo S.A.

O projeto foi delineado a partir de 2022 tendo por objetivo envolver jovens dentro e fora do espetro autista.