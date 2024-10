‘TRÍVIA - Rumores e (des)Amores de uma commedia dell’arte’, do Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha, com encenação de Miguel Vieira, subirá amanhã, pelas 17h00, ao Terraço do Centro Cultural John dos Passos, no âmbito do Festival Avesso.

“Nesta comédia as típicas personagens da Commedia dell’arte envolvem-se numa trama repleta de enganos e conspirações. Pantalone, o avarento patriarca, está preocupado em encontrar um bom partido para sua filha, Isabella. O fanfarrão Capitano, aproveitando-se da situação, apresenta-se como um pretendente corajoso e rico, tentando conquistar Pantalone com a ajuda do Doutore, que, convencido, tenta persuadir o velho sobre as virtudes do falso herói”, lê-se na apresentação da peça.

Entretanto, Columbina e Arlequino, astutos criados de Isabella, decidem intervir em nome do verdadeiro amor. Eles conspiram para desmascarar Capitano, contando com a ajuda de Pulchinela. A farsa de Capitano chega ao auge quando ele organiza um duelo encenado para impressionar Pantalone, mas Brighela, disfarçado de Flávio e derrotado no falso duelo, revela a verdadeira natureza do plano.

“Isabella, angustiada com a perspectiva de casar-se com Capitano, recebe o apoio de Columbina e Arlequino, que, através de um jogo de sedução e confusões, conseguem descobrir e expor as intenções desonestas de Capitano e Doutore. Arlequino revela a farsa, resultando na expulsão do Capitano e na humilhação do Doutore”.

No final, “o amor verdadeiro triunfa quando Pulchinela traz notícias de Flávio, o verdadeiro amor de Isabella, que retorna com uma rica herança para pedir sua mão. Com a verdade exposta, Pantalone corta relações com o Doutore, que aprende a lição de humildade, enquanto Arlequino e Columbina celebram o feliz desfecho”.

Tudo para ver amanhã, na Ponta do Sol.