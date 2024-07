São Gonçalo conta agora com a sua primeira biblioteca comunitária, num projeto da Associação Cultural do Dragoeiro que contou com o apoio da Junta de Freguesia.

A nova biblioteca comunitária está estrategicamente localizada no miradouro do edifício da Junta de Freguesia de São Gonçalo, proporcionando aos utilizadores “não só acesso livre a uma vasta coleção de livros e obras literárias, mas também uma vista deslumbrante para a baía do Funchal”, refere a Junta em nota enviada à imprensa, acrescentando que esta iniciativa “visa tornar a leitura mais acessível e atrativa, oferecendo um ambiente agradável e inspirador para todas as idades e em diferentes idiomas”.

A cerimónia de inauguração contou com a presença do diretor regional de Juventude, André Alves, que destacou a importância de promover hábitos de leitura entre os jovens. Segundo o próprio, a biblioteca não apenas estimula a criatividade e proporciona momentos de lazer, como também se constitui como um passo crucial para fomentar a educação e a cultura na comunidade.

“Os livros que fazem parte integrante da Biblioteca Comunitária de São Gonçalo, foram doados pela nossa população. A doação de livros pelos moradores é uma prática vital para o crescimento e enriquecimento da biblioteca comunitária”, realçou na ocasião Tiago Freitas, presidente da Junta de Freguesia.

Refere a mesma nota que a a Associação Cultural do Dragoeiro tem intenção em expandir esta iniciativa para outros miradouros da freguesia de São Gonçalo, “multiplicando os pontos de acesso à leitura em locais privilegiados com vistas magníficas”. “Este esforço contínuo visa fortalecer ainda mais o vínculo entre os moradores e os espaços públicos, tornando a leitura uma atividade acessível e prazerosa para todos”, lê-se.