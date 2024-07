O Museu Etnográfico da Madeira (MEM), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, promove um novo projeto turístico-cultural com a “Biqueira”, já a partir desta quinta-feira, dia 18 de julho.

Segundo a nota de imprensa enviada pela tutela, “Intitulado ‘Sabores no Museu’, o projeto baseia-se numa experiência gastronómica, aliada à exploração museológica da cultura popular regional, em parceria com a Associação Atremar a Ilha, com o qual se pretende valorizar e dar a conhecer as coleções do museu e a gastronomia tradicional genuína da Região.

Este projeto terá lugar na terceira semana de cada mês, entre os meses de julho e novembro de 2024 e destina-se a todos os visitantes, com um número limite de 50 participantes. O primeiro evento terá lugar já no dia 18 de julho, pelas 11H30, sendo que a receita escolhida para esta estreia foi a de sopa de lapas.

Nas iniciativas, após uma visita guiada ao museu, os grupos poderão usufruir de uma oficina de culinária tradicional, orientada por Sandra Cardoso, mais conhecida como a “Biqueira”. Da oficina, faz parte a exibição de um pequeno filme, sobre o prato a ser confecionado, contextualizando-o, culturalmente, seguindo-se de uma prova.

As inscrições deverão ser efetuadas, previamente, através dos seguintes contatos: museuetnografico@gmail.com ou telefone número 291 145 326.

“A Biqueira começou a andar de roda das panelas já em buzica. Aprendeu com a suas avós receitas do antigamente e hoje quer amostrar a amecês como a comida madeirense é gostosa, e como não é preciso muito para pôr um biqueiro a lamber ui beiços”.

A Atremar a Ilha é uma Associação Cultural e Recreativa, sem fins lucrativos, que tem como missão recolher, divulgar e promover as tradições rurais da Região Autónoma da Madeira. Segundo os seus responsáveis, “querem, através da gastronomia regional, reavivar tradições e costumes que fazem parte do que é ser madeirense.”

Os pequenos documentários que serão apresentados nestes eventos, resultam do levantamento de receitas familiares, que incluem “histórias de vida” e visam registar e perpetuar o património gastronómico da ilha e a identidade de povo ilhéu.