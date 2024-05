Fique a conhecer, ao pormenor, a programação da animação dos espaços Savoy Signature para o próximo fim de semana.

Calhau Beach Club

Saccharum

Tropical Beats

17.05.2024 | sexta-feira

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Hugh DW

18.05.2024 | sábado

16:00 – 22:00

As festas Tropical Beats regressam ao Calhau Beach Club, no Saccharum, com um alinhamento que garante os melhores sunsets e DJ sessions deste verão.

19.05.2024 | domingo

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Peete Moss

Restaurante Culinarium

Gardens

18.05.2024 | sábado

O restaurante à la carte do hotel Gardens, Culinarium, enfeita-se de flores e aromas, e abre portas no dia 18 de maio a partir das 19h para uma noite gastronómica de excelência para celebrar a Festa da Flor.

Terreiro

Savoy Palace

17 e 18.05.2024 | sexta-feira e sábado

Até 28 de setembro, os jardins do Terreiro no Savoy Palace recebem os jantares Terreiro Fire Pit, todas as sextas e sábados e vésperas de feriados, às 20h.

<b style="background-color:transparent">Galáxia Skyfood

Savoy Palace

17.05.2024 | sexta-feira

20:30 – 23:00

Animação ao vivo com Dj Maurílio Freitas

18.05.2024 | sábado

20:30 – 23:00

Animação ao vivo com Dj Mastergroove

Cloud Bar

NEXT

17.05.2024 | sexta-feira

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj João Garcia

18.05.2024 | sábado

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Ryan

Arraial da Imperatriz

17.05.2024 | sexta-feira

20:00 – 21:45

Música ao vivo com Marcelo Camacho