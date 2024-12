A Casa do Povo de São Roque do Faial procederá ao lançamento da revista Por Terras Tabaqueiras na próxima quarta-feira, 4 de dezembro, pelas 17:30, na sede da instituição.

“Este ano voltamos a editar a Revista: Por Terras Tabaqueiras. Se o primeiro número aparece em 2008, o segundo segue-se em 2010, o terceiro em 2022 e o número 4 em 2024”, refere a Casa do Povo, acrescentando que a edição desta revista pela Casa do Povo “continua a ter como principal objetivo o registo e divulgação das nossas atividades ao longo dos anos.”

Como este tipo de publicação tem custos e “requer muito trabalho de recolha de informação e compilação de fotos”, a Direção da Casa do Povo decidiu que a mesma terá uma periodicidade bianual. “Assim sendo, este número pretende passar em revista a vida da nossa instituição ao longo dos anos 2022 e 2023”, acrescenta, em nota de imprensa.

Com o intuito de inovar e, em cada publicação, incluir um subtítulo que circunde o tema central da publicação, surge ‘Por Terras Tabaqueiras - Bispo D. Manuel Ferreira Cabral’, numa edição que dedica o primeiro capítulo “ao ilustre filho” da terra. “Para além da nota biográfica, no primeiro capítulo transcrevemos alguns dos sermões proferidos por D. Manuel e que estão escritos no livro: In Memoriam, editado em Braga em 1983. Aproveitamos os registos dos jornais da época para dar a conhecer, um pouco mais, a sua vida e tudo o que esteve em redor da sua consagração”, acrescenta a Casa do Povo. Ainda neste âmbito, seis personalidades da região, entre elas o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, aceitaram o nosso desafio e deixarem um testemunho sobre D. Manuel Ferreira Cabral.