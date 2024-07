A Oficina de Teatro do Clube PT - Madeira estreia, no dia 26 de julho, pelas 21 horas, o seu novo espetáculo de Teatro ‘Vício Sem Fim”, com direção artística assinada por Zé Abreu, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos. A peça ficará ainda em cena nos dias: 27 (21h) e 28 (17h e 19h). As reservas para assistir ao espetáculo deverão ser feitas a partir do telemóvel: 925 353 296.

“Neste espetáculo “Vício sem Fim”, o grupo convida o público a mergulhar no tumultuoso mundo de Francisca, uma mulher cuja vida é dominada pelo vício em jogos de casino, sorte e azar e drogas. O seu comportamento, abusadamente, autodestrutivo leva à falência de uma grande empresa familiar.

A peça, também, apresenta a história de uma velha alcoólica, que toca violino pelas ruas, a troco de dinheiro, de modo a sustentar o seu vício. Esta é uma produção teatral que tece uma teia complexa de relações e consequências, revelando como os vícios ilícitos de uma pessoa podem destruir a vida familiar e até perturbar a comunidade envolvente”.