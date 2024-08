O evento “Noites Musicais”, da responsabilidade da Câmara Municipal de Machico, está de regresso a partir de dia 31 de agosto, arrancando com a Banda Municipal de Gavião, no Solar do Ribeirinho.

As entradas são gratuitas e os concertos estão aprazados para as 21h00 de cada dia definido para o evento que vai até dia 20 de setembro.

Para dia 14 de setembro, está aprazada a atuação do Grupo ‘A Caçoar’ e ensemble vocal a ter lugar no Largo da Capela de São Roque.

O encerramento acontece no dia 20 de setembro com ‘Machetinho’, no Forte de Nossa Senhora do Amparo.