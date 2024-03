Natália Bonito apresenta livro ‘Casa Pequenina’

Natália Bonito apresentou, hoje, na Feira do Livro, a obra ‘Casa Pequenina - A História do Laço Azul em Poesia’.

Este trabalho poético infantil, inspirado na história da avó Bonnie Finney e o seu laço azul, destaca-se como um contributo à sensibilização sobre a importância de proteger as crianças contra maus-tratos.

Num evento com duração de 30 a 45 minutos, o público-alvo, composto por crianças e famílias de todas as idades, tiveram a oportunidade de mergulhar na narrativa, permeada por uma linguagem leve e acessível. Os versos desta obra servem como ecos no reforço do crucial tema da proteção infantil. O ponto alto foi a apresentação de uma canção, proporcionando um momento de reflexão e celebração.