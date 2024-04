A Feira do Livro de Santa Cruz segue para o seu segundo dia com um programa cheio, com destaque para a oficina da autora convidada Filipa Leal, que fará um manifesto com as crianças presentes na iniciativa, intitulado ‘Peritos em esperança exigem mudança’.

À noite decorrerá o espetáculo de Mafalda Veiga, seguido de fogo de artifício, abrindo assim as comemorações dos 50 anos de abril.