Inscrições para as Maratonas Fotográficas FNAC terminam dia 31 de maio

É já no dia 31 de maio que encerram as inscrições para a 19.ª edição das Maratonas Fotográficas, um certame destinado aos amantes de fotografias e de viagens, havendo em jogo mais de 9.000 euros em prémios.

Conforme informa uma nota enviada à redação, Minho, Porto, Ilha do Porto Santo, Lisboa, Coimbra, Cascais, Sul do Tejo, Algarve e Aveiro são as regiões do país por onde vão passar as Maratonas e, independentemente do nível de experiência ou equipamento utilizado, todos podem participar nesta celebração fotográfica.

“Com o tema ‘Liberdade’ em destaque por ocasião da comemoração aos 50 anos da Revolução dos Cravos, os participantes serão desafiados a capturar as melhores imagens que representem a liberdade nas suas diversas formas: paz, pão, habitação, saúde e educação. As rotas propostas, que incluem museus, castelos, aeródromos, monumentos históricos e jardins emblemáticos, oferecem a oportunidade aos participantes de conhecerem novos espaços que muitas vezes passam despercebidos no frenesim do dia a dia”, esclarece a FNAC.

Os interessados podem inscrever-se nas lojas físicas da FNAC, através do site www.fnac.pt/maratonas-fotograficas ou ligando para o serviço Liga & Encomenda FNAC através do número 211 536 000. A participação tem um custo associado de 35€ por inscrição, sendo que para os aderentes do Cartão FNAC o valor de inscrição é de 30€.

A avaliação das participações ficará a cargo de um único elenco de jurados composto por dois fotojornalistas, Diana Tinoco e José Goulão, a quem se junta Marisa Cardoso, uma fotógrafa com trabalhos em diversas áreas.

Os critérios de avaliação têm por base a qualidade técnica, criatividade e consistência do conjunto das fotografias enviadas.

No mês de outubro, serão anunciados os vencedores, entre os quais um primeiro lugar e duas menções honrosas por cada maratona.

Cada um dos vencedores receberá de prémio um cartão oferta FNAC no valor de 750€ e as menções honrosas no valor de 150€, além de verem os seus trabalhos exibidos numa exposição fotográfica num dos fóruns FNAC.

A agenda das Maratonas Fotográficas FNAC, assim como mais detalhes sobre os percursos e processo de inscrição, podem ser consultados no website oficial da iniciativa em https://www.fnac.pt/maratonas-fotograficas.