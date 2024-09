Grupo coral da Casa do Povo de São Roque do Faial celebra 33 anos

O Grupo Coral da Casa do Povo de São Roque do Faial assinala no próximo dia 23, os 33 anos de fundação, com um programa festivo marcado para as 18h30, que inclui diversos momentos culturais.

A sessão solene contará com a presença do secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, e do presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte fernandes.

O coral foi fundado a 22 de setembro de 1991, pelo Prof. Nóbrega Dória. A sua primeira atuação ocorreu na Freguesia de São Roque do Faial, a 24 de dezembro, desse ano, solenizando a “Missa do Galo”. Foi o primeiro grupo do género a ser criado no concelho de Santana e em toda a costa norte da Madeira.

Este coro é composto, atualmente, por 22 elementos, (tenores e baixos, sopranos e contraltos). A diretora artística é a professora Elsa Cerqueira. O responsável do Grupo Coral é o terapeuta Carlos Santos. O repertório é constituído por uma vertente religiosa e outra profana, sendo quase na totalidade, músicas tradicionais desta freguesia, com arranjos do compositor João Victor Costa, que foi também diretor artístico do grupo durante cerca de 25 anos.

Anualmente, organiza o Encontro de Grupos Corais em Santana.